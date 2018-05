Malattie reumatiche | il 15% degli italiani non le conosce

Le Malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore : Le malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore. Reumatologi e oncologi stanno valutando l’aderenza agli screening dei pazienti e i casi in cui può essere somministrata l’immunoterapia C’è un filo che lega malattie reumatiche e neoplastiche, lo si è ribadito ancora una volta durante i lavori del XXI Congresso Nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI) conclusosi il 12 maggio, e che ha messo a confronto ...

Open day dedicato alle Malattie reumatiche autoimmuni. All'Ospedale "Murri" di Fermo - l'11 maggio - colloqui informativi gratuiti : A seguito dell'Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di ...

Malattie reumatiche al femminile - al Sant'Anna il punto sulla prevenzione : A ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle donne di rivolgere le domande nel corso ...

Ritmi circadiani - scelte alimentari - e microbiota intestinale : trascurarli fa aumentare il rischio di Malattie reumatiche : Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, saranno discussi tre temi di fondamentale importanza e strettamente correlati con l’insorgere di una malattia reumatica infiammatoria e autoimmune: Ritmi circadiani, scelte nutrizionali, e microbiota intestinale. Temi, come sostengono gli esperti, fortemente interconnessi e che se perdono il loro equilibrio minano il ...

Malattie reumatiche : la prevenzione passa anche dalla tavola - ecco gli alimenti “protettivi” : I giovani dell’Europa del Sud seguono sempre meno la sana ed equilibrata dieta mediterranea, nata proprio in questi Paesi. Lo dimostrano i dati relativi all’obesità e al sovrappeso infantile. Stati che si affacciano sul Mare Nostrum come Malta (maschi: 38% e femmine: 32%), Grecia (maschi: 39% e femmine: 38%), Italia (maschi: 35% e femmine: 23%) e Spagna (maschi: 34% e femmine: 22%) presentano percentuali più alte di nazioni del Nord come ...

