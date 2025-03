Biccy.it - Zeudi svela quanti soldi guadagna al mese e sorprende tutti

Nel bel mezzo di una chiacchierata con Chiara Cainelli, ieri notteDi Palma al Grande Fratello ha rivelato di doversi privare di diverse cose per poter arrivare a fine. La gieffina ha dichiarato che il suo “stipendio medio” mensile si aggira intorno ai 500 Euro e che con questa cifra deve rinunciare a sfizi come il sushi con gli amici.ha anche aggiunto che uscita dal Grande Fratello spera che le cose cambino, così da poter aiutare sua madre, ripagandola così di tutto quello che ha fatto per lei quando era più piccola.Intanto le fan straniere della Di Palma sui social sono rimaste sorprese da quello che ha detto la loro beniamina: “Oddio il suo stipendio medio è solo 500 Euro al? Ma è peggio del nostro salario minimo”. “Ma in Italia si può avere uno stipendi così basso? Non lo sapevo, dobbiamo aiutare questa ragazza”.