Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 0-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break in apertura per il francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0arriva bene sulla palla corta delma spedisce in rete la contro-smorzata.Al servizio Hugo0-1: l’azzurro perde il controllo della seconda di servizio e commette il primo doppio fallo dell’incontro. Partenza da dimenticare per il romano.Seconda15-40 Noo. Brutto errore diche vanifica un’ottima prima ad uscire spedendo in rete il dritto successivo. All’azzurro è mancato un passo, rimanendo distante dalla palla,15-30perde il controllo del dritto dal centro. L’azzurro è andato fuori giri dopo che la difesa diaveva pizzicato gli ultimi centimetri di campo15-15 Attacco in back diche in allungo non trova il giusto impatto spedendo in rete la volee.15-0 Prima al centro vincente per l’azzurro.