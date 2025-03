Lanazione.it - Tumori e prevenzione, obiettivo sensibilizzare i cittadini a sottoporsi a tutti gli screening. Gli appuntamenti

Arezzo, 21 marzo 2025 –la cittadinanza sull’importanza deglie dellaprimaria e secondaria nella lotta al tumore. Asl e Calcit ancora una volta si uniscono per promuovere la. così il mese di marzo viene dedicato nello specifico a far conoscere tutte quelle strategie e azioni per prevenire in particolare il tumore del colon-retto, una delle neoplasie più diffuse, rappresentando la seconda causa di morte per cancro in Italia, ma può essere prevenuta o diagnosticata precocemente con esami e controlli. Il primo appuntamento è in programma oggi, 21 marzo, al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, inizierà alle 17 con un intervento del dottor Marco Rossi, direttore di gastroenterologia, che approfondirà il ruolo deglinella diagnosi precoce del tumore del colon-retto.