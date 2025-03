Lanazione.it - Muore in moto a 50 anni, fatale lo scontro con un Suv. La vittima è un carabiniere

Perugia, 21 marzo 2025 – Ancora unasulle strade umbre. È morto nell’impatto tra la suae una vettura, lungo la strada San Marco - Cenerente, Luigi Flamini, 50perugino in servizio al comando provinciale di via Ruggia.lonei pressi della cava. Secondo la prima ricostruzione, lasulla quale viaggiava avrebbe impattato con il suv condotto da un 78enne anche lui perugino, mentre stava effettuando una svolta. L’esatta dinamica delloe le eventuali responsabilità sono al vaglio della polizia locale. Il conducente della vettura è rimasto praticamente illeso, ma sotto choc. Per ilciclista, invece, i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo in seguito all’incidente, la strada è rimasta chiusa al transito per diverso tempo.