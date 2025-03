Ilgiorno.it - Sud Milano, vita da pendolari tra disagi e pensiline devastate: “Andare in ufficio è un vero calvario”

Leggi su Ilgiorno.it

Noviglio () –e impraticabili, concostretti a stare nel fango, al freddo o in aree prive di illuminazione. Per idel Suda lavorare è un”. Oltre alle corse degli autobus che saltano, devono affrontare attraversamenti pedonali non illuminati, bivacchi di senzatetto efatiscenti per via di atti vandalici. Partiamo da Noviglio, dalla fermata di Santa Corinna. Qui le due, una in direzione Rosate e l’altra in direzione Binasco, versano in condizioni pessime: prive di protezione laterale, risultano inadeguate in caso di pioggia, si allagano. Si formano pozzanghere e fanghiglia scivolosa, studenti e lavoratori costretti ad attendere il pullman con i piedi nel fango. Spostandoci a Rozzano, lungo l’ex Statale dei Giovi, all’altezza di Rozzano Vecchio, troviamo due fermate al buio.