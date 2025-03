Lanazione.it - Un arresto e una denuncia: poco più che bambini ma già sorpresi a rubare, hanno 12 e 14 anni

Città di Castello (Perugia), 15 marzo 2025 –più che: una ragazzina quattordicenne e un complice di soli 12stavano compiendo un furto a Città di Castello quando sono stati scoperti e fermati dalla polizia. È accaduto martedì scorso in pieno giorno nel quartiere Graticole. Da qui è giunta la segnalazione al numero unico di emergenza: una donna aveva notato i due ragazzini scavalcare il cortile dell’abitazione vicina e si era insospettita quindi aveva ritenuto giusto chiamare le forze dell’ordine. All’atto di identificazione è emerso che si trattava di una ragazza di 14- di cui era stato segnalato l’allontanamento da una comunità di Foligno già nota per precedenti di polizia, reati contro il patrimonio - e di un bambino, classe 2012, anche lui già con precedenti di polizia per furto in abitazione.