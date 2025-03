Ilrestodelcarlino.it - La Diocesi attraverso i secoli. Fino al Settecento decine di parrocchie e centinaia di religiosi in città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questi giorni inizia il suo cammino di pastore delladi Cesena Sarsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, già arcivescovo di Matera, che succede a monsignor Douglas Regattieri. In occasione del cambio al vertice è quindi interessante esaminare i ‘numeri’ attuali della. Come si rileva dal sito web diocesano, ladi Cesena Sarsina conta attualmente 88con 95 sacerdoti tra diocesani, extradiocesani eextradiocesani, 12 istitutimaschili e 13 femminili. Sulla base di dati del 2021, lache si estende territorialmente dalla costa adriatica al crinale appenninico conta 174.494 abitanti. Questa circoscrizione ecclesiastica risulta principalmente dall’unione di dueun tempo distinte, vale a dire quella di Cesena e quella di Sarsina, entrambe sedi vescovili molto antiche: la prima risalirebbe al V-VI secolo mentre la fondazione della seconda potrebbe essere datata al IV secolo, periodo nel quale sarebbe vissuto il protovescovo San Vicinio.