Ilgiorno.it - Giardino vietato ai bambini: "Resta chiuso in attesa di lavori. Ora un flash mob per farci sentire"

di Marianna VazzanaMILANO"dell’asiloai piccoli per il secondo anno consecutivo. Quanto ci vorrà per ridare loro lo spazio all’aperto, con i giochi?". Lo chiede un gruppo di genitori deida 1 a 3 anni del nido di via Anselmo da Baggio 56, alla periferia ovest della città. Per puntare i riflettori sul problema e sollecitare il Comune a intervenire affinché l’area sia accessibile per la primavera daranno vita a unmob mercoledì 19 marzo: "Ci troveremo alle 15.30 nell’area giochi del parco della Biblioteca di Baggio organizzando una “Merenda per il diritto al verde“", l’annuncio sui volantini diffusi ieri. "Per il secondo anno consecutivo – la spiegazione – idel nido sono privati della possibilità di usare ilche necessita di essere messo in sicurezza.