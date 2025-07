In Valdarno arrivano i Ristoranti di Comunità Domani si parte a Faella

Luoghi di ritrovo e inclusione, i Ristoranti di Comunità nel Valdarno rappresentano una rivoluzione nel modo di concepire l’assistenza sociale. Promossi dalla Conferenza zonale dei sindaci e finanziati dal PNNR, questi spazi vogliono andare oltre la semplice distribuzione di pasti, creando un tessuto di solidarietà e dignità. Domani si parte a Faella: un passo importante verso una comunità più forte e coesa, dove nessuno resterà indietro.

Arezzo, 03 luglio 2025 – I “Ristoranti di Comunità” sono un'iniziativa promossa dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino e finanziata dal PNNR. Un progetto ambizioso e profondamente radicato nel territorio, che si propone non solo di offrire un pasto caldo a chi ne ha bisogno, ma anche di costruire legami e ridare dignità attraverso la condivisione, la cura e l’accoglienza. Pensati non come semplici mense ma come veri e propri spazi comunitari, questi ristoranti offrono ambienti curati, accoglienti e familiari, dove chi si trova in difficoltà può non solo mangiare, ma anche sentirsi accolto, riconosciuto, parte di una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it