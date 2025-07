La New Balance 992 Marsh Green è una sneaker che grida estate ma che può essere indossata tutto l' anno

di desiderio tra gli appassionati di sneaker, grazie alla loro perfetta combinazione di stile e comfort. La versione Marsh Green 232, con il suo vibrante colore estivo, è l’ideale per dare un tocco di freschezza al look, senza rinunciare alla versatilità che permette di indossarle tutto l’anno. Un vero must-have che unisce tradizione e innovazione, capace di adattarsi a ogni stagione e occasione.

Le New Balance 992 Marsh Green non arrivano solo per dominare l'estate 2025, ma anche per ricordarci perchĂ© questo modello è, da oltre vent'anni, uno dei grandi classici del brand di Boston. Se c'è una cosa che definisce la serie 99X di New Balance è proprio la sua capacitĂ di reinventarsi e rimanere rilevante, decennio dopo decennio. Fin dal loro debutto nel 2006, pensato per celebrare il centenario del marchio, le 992 sono diventate oggetto del desiderio per collezionisti amanti del look rĂ©tro e, soprattutto, per chi considera il comfort una vera forma d'arte. Nel 2006, l'allora CEO Jim Davis volle celebrare i 100 anni di New Balance con un modello che riassumesse tutta l'ereditĂ tecnologica ed estetica della casa.

