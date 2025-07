Ascolti TV | Mercoledì 2 Luglio 2025 L’Isola chiude al 18.4% l’ultima di Like a Star al 3.9%

Mercoledì 2 luglio 2025 ha regalato emozioni intense ai telespettatori italiani, con la finale dell’Isola dei Famosi che ha conquistato oltre 1,8 milioni di spettatori e il trionfo di Cristina Plevani. Su Rai1, “L’amore a domicilio” ha coinvolto circa 1,36 milioni di persone, mentre “Like a Star” si conferma tra i programmi più amati. Ecco un quadro aggiornato degli ascolti tv della serata, dove ogni rete ha avuto il suo momento di gloria.

Nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio 2025, su Rai1 L’amore a domicilio ha interessato 1.363.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 la finale dell’ Isola dei Famosi ( ha vinto Cristina Plevani – la cronaca della puntata ) ha conquistato 1.815.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 924.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 711.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del futuro incolla davanti al video 1.102.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.449.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 2 Luglio 2025. L’Isola chiude al 18.4%, l’ultima di Like a Star al 3.9%

