Reggio Calabria ospita la finale del Campionato Italiano del Bergamotto in Pasticceria | in giuria Iginio Massari e Maestri internazionali

I dolci in gara saranno vere opere d'arte che uniscono tradizione, innovazione e il profumo unico del bergamotto. La finale, una vetrina imprescindibile per i talenti della pasticceria italiana, si prospetta come un evento indimenticabile, che celebrerà l’eccellenza calabrese e il talento culinario del nostro Paese. Non perdere l’occasione di scoprire le creazioni più sorprendenti nate dalla passione e maestria dei migliori pasticceri italiani.

Si terrà il prossimo 19 luglio 2025, nella suggestiva cornice dell’ Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, la finale del Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria in Pasticceria, promossa da APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. I finalisti, selezionati da tutta Italia, presenteranno le loro creazioni a base del prezioso agrume simbolo del territorio calabrese. I dolci in gara saranno valutati da una giuria d’eccezione di caratura internazionale, composta dal celebre Maestro Iginio Massari, dai rinomati pasticceri francesi Pascal Lac e Thierry Bamas, e da Markus Bohr, Executive Pastry Chef di Harrods a Londra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Reggio Calabria ospita la finale del Campionato Italiano del Bergamotto in Pasticceria: in giuria Iginio Massari e Maestri internazionali

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - finale - campionato

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

Il 19 luglio a Reggio Calabria, Iginio Massari presiede la finale del Campionato Italiano del Bergamotto promosso da APEI. Il pubblico potrà assaggiare e votare i dolci dei finalisti Vai su X

Pallanuoto Campionato Regionale Fin Sicilia - Esordienti La stagione dell'Italica Sport Reggio Calabria si conclude con una vittoria e una sconfitta nelle gare giocate domenica 15 giugno presso la Piscina Unime di Messina, valevoli per la fase finale r Vai su Facebook

Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria in pasticceria: ecco i finalisti; Reggio Calabria, al Campionato nazionale del bergamotto sfida tra pasticceri: nella giuria anche il maestro Iginio Massari ·; Reggio Calabria - FINALE CAMPIONATO CALCIO A7.

A Reggio Calabria è tutto pronto per il campionato italiano del Bergamotto in pasticceria: l’ideatore è Iginio Massari - Sabato 19 luglio a Reggio Calabria la sfida che profuma di Mediterraneo ... msn.com scrive

Campionati di astronomia, ecco i 18 vincitori – MEDIA INAF - Ecco cosa si è inventata la giuria come mascotte della finale nazionale dei 22esimi Campionati italiani di astronomia, che si è tenuta a Reggio Calabria dal 16 ... Lo riporta media.inaf.it