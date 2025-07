Basta un po' di buonsenso.

Basta un po' di buon senso per affrontare l’estate con serenità: rallentare, incrociare le dita e adattarsi ai ritmi più rilassati della stagione. È pura illusione pensare di mantenere invariati abitudini e energie come durante l’anno, ma con un pizzico di saggezza possiamo vivere questa stagione al meglio. Ricorda: talvolta, il vero segreto sta nel saper ascoltare il nostro corpo e la nostra mente.

Ci resta solo di usare il buon senso, rallentare e incrociare le dita che vada tutto per il meglio perché è pura illusione poter tenere in piena estate le stesse abitudini e ritmi di vita che teniamo in altre stagioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it