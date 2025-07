Truffe online 18 persone denunciate dai Carabinieri nel Fortore

Le truffe online sono una minaccia crescente e sempre più insidiosa, come dimostra l'ultimo intervento dei Carabinieri nel Fortore. Con 18 persone denunciate, tra falsi annunci di vendita e finte polizze assicurative, si è evitato un danno di circa 15 mila euro. La lotta contro queste pratiche illegali resta una priorità, ma la prevenzione rimane il miglior strumento per proteggerci da truffatori senza scrupoli.

Tra i raggiri più diffusi figurano falsi annunci di vendita e finte polizze assicurative, con un danno economico di circa 15mila euro È sempre alta l'attenzione dedicata al contrasto delle truffe, specialmente di quelle commesse via internet.

