Blackberry Smoke a Cinisello Balsamo | l’epopea southern rock di Charlie Starr

Il vento caldo della Georgia sta per soffiare su Cinisello Balsamo: l’11 luglio 2025, i Blackberry Smoke porteranno sul palco l’epopea del southern rock di Charlie Starr. Non sarà solo un concerto, ma un viaggio coinvolgente tra le radici autentiche di un genere senza tempo, capace di unire appassionati e nuovi ascoltatori in un’esperienza musicale indimenticabile. Preparati a lasciarti conquistare dal sound genuino che ha fatto la storia del rock americano.

Il vento caldo della Georgia sta per soffiare su Cinisello Balsamo. L'11 luglio 2025, i palchi italiani accoglieranno una delle band più autentiche del panorama rock contemporaneo: i Blackberry Smoke. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un incontro tra due anime musicali che, pur distanti geograficamente, condividono la stessa passione viscerale per il suono genuino e senza compromessi. Le radici profonde del southern rock moderno. Nato e cresciuto ad Atlanta, in Georgia, il percorso musicale di Charlie Starr è iniziato in giovane età, traendo ispirazione dal ricco patrimonio musicale del Sud americano.

In questa notizia si parla di: rock - blackberry - smoke - cinisello

Comfort Festival: partecipa all'estrazione finale dei biglietti per i concerti di Warren Haynes + The Teskey Brothers, Ben Harper, Wolfmother + Dirty Honey, Blackberry Smoke, Steve Vai + Joe Satriani a Cinisello Balsamo (Milano) - Villa Casati Stampa; MUSICA, eventi. Cinisello Balsamo: Comfort Festival 2025; COMFORT FESTIVAL 2025: confermati WOLFMOTHER, BLACKBERRY SMOKE e WARREN HAYNES BAND.

Comfort Festival, da Ben Harper a Joe Satriani e Steve Vai: cinque giorni di sfumature rock - Dal 4 al 13 luglio va in scena la quarta edizione di Comfort Festival, nel giardino della Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, nell'area della Città Metropolitana di Milano. Segnala msn.com

