Eleonora Giorgi e il dolore dell’ultimo compagno Andrea De Carlo | La usavano come oggetto lei soffriva L’ho rappresentata in un mio romanzo

«Ci sono rapporti che vanno al di là della durata di una storia d’amore e rimangonopresenze», così lo scrittoreDe, ultimodi, ha commentato il legame che lo ha stretto all’attrice, morta ieri 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Dopo le parole accorate diVerdone e il ricordo di Adriano Celentano, il romanziere ha ripercorso in profondità la personalità e i tratti caratteristici della attrice. «Un’immagine di lei?», ha detto a Storie Italiane su Rai Uno. «Una mattina il suo cavallo ha fatto uno scatto e lei è volataun proiettile. Pensavo si fosse rotta una gamba e invecevista rimbalzare con un gesto circense. In un attimo era in piedi». Un episodio che, secondo De, rappresenterebbe perfettamente «la sua capacità di resistere alle difficoltà della vita, di rimbalzare con forza di volontà ed energia».