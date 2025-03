Iltempo.it - Ospedali, Sud dietro la lavagna. E la Puglia diventa maglia nera

Leggi su Iltempo.it

Nella sanità a due velocità il fanalino di coda si conferma ancora una volta in fondo allo stivale. Anche secondo le analisi degli osservatori d'oltreoceano, come quelli del settimanale americano "Newsweek", il mesto podio dell'assistenzaera è tutto appannaggio del Mezzogiorno. Nella parte finale della classifica relativa agliitaliani, infatti, figurano 3 nosocomi del profondo sud: uno della Basilicata (il "San Carlo" di Potenza al 133esimo posto), uno della(il "Santissima Annunziata" di Taranto 132°) e un altro della Calabria (il "Mater Domini" di Catanzaro). Sono negli ultimi posti dei 133italiani recensiti, fra i quali figurano soltanto 12 nosocomi del Mezzogiorno peraltro. Il più in alto, al 35esimo posto, è un altro ospedale pugliese, ma la struttura è privata anche se accreditata con il sistema sanitario regionale: la "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo.