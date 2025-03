Foggiatoday.it - Incidente stradale sulla Tangenziale di Foggia: furgone si ribalta nello scontro con una utilitaria

Leggi su Foggiatoday.it

Rocambolescointorno all'ora di pranzo di oggi primo marzoStrada Statale 673 diall'incrocio con via Sprecacenere: per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità, una.