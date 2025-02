Tvplay.it - Inter, affare fatto: Marotta lo prende a prezzo di saldo a giugno, i dettagli

Leggi su Tvplay.it

L’piazza il colpo: una sorpresa di mercato per, che può approfittare della situazione di una big straniera per farsi avanti.Altre buone notizie in arrivo per Simone Inzaghi. Mentre la suaha ormai recuperato la vetta della classifica in Serie A e prosegue mantenendosi in corsa su più competizioni, l’allenatore incassa buone notizie per il futuro. Sul mercato, infatti, i nerazzurri potrebbero presto arrivare a concludere un colpo davvero di grande esperienzanazionale e qualità, al contempo ringiovanendo la rosa.lodi, i. (LaPresse) TvPlay.itL’assist arriva dall’Inghilterra, terreno sempre moltoessante da sondare per acquisti vantaggiosi. Tanti club di Premier League si ritrovano spesso a dover svendere giocatori di grande talento per liberare spazio nella rosa, e in questi anni tante squadre italiane ne hanno approfittato.