Quando è l’ultimo pareggio della Champions League? Data ora squadre semina come guardare

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-18 20:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:La seconda gamba dei play-off disi svolge questa settimana mentre lecombattono per raggiungere gli ultimi 16.Il rinnovato formato rinnovatocompetizione europea ha visto artisti del calibro di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Borussia Dortmund costretti a undi play-off a due zampe in più per unirsi agli otto qualificatori automatici per gli ultimi 16 anni dopo aver terminato il nono e il 24 ° posto. la faselega.Quelle parti includono il trioPremierLiverpool, Arsenal e Aston Villa, nonché artisti del calibro di Barcellona, ??Inter Milano e Atletico Madrid dopo aver terminato nella top ottofaselega.