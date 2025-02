Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: trionfo Simon! Comola migliore delle azzurre, rimpianti per Carrara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.22: Le italiane:con un errore è 15ma a 2’38”, Auchentaller con 2 errori è 21,a a 3’13”.con 4 errori è 27ma a 3’35”, Trabucchi con 3 errori è 49ma a 5’28”16.21. A completare la top ten ci sono la finalndese Minkkinen quarta, l’ucraina Dzhima, quinta, la svedese Elvira Oeberg, sesta, l’estone Tomingas, settima, la norvegese Kirkeeide, ottava, la francese Braisaz, nona, la tedesca Preuss, decima16.19: Oro per Julianell’del Mondiale di Lenzerheide, terzo oro per la Francia, argento per la sorprendente svedese Halvaon, bronzo per la francese Lou Jeanmonnot16.18: Elvira Oeberg chiude al sesto posto al traguardo16.16: Al traguardo Braisaz è ottava16.15:è 22ma al traguardo, senza i tre errori nell’ultimo poligono sarebbe stata sul podio16.