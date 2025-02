Internews24.com - Mkhitaryan a Dazn: «Vogliamo vincere, quando non sfrutti tutte quelle occasioni… Cosa è successo nel secondo tempo? A volte pensiamo di essere più forti e succede una cosa»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Henrikh, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la JuveIntervenuto ai microfoni dial termine di Juve Inter, il centrocampista nerazzurro Henrikhha provato a spiegare da dove nasce la sconfitta di oggi contro i bianconeri.SE LAUTARO CI HA DETTO QUALNELLO SPOGLIATOIO? – «No, è normale che sia arrabbiato. Siamo una squadra che vuole, lo capiamo perché volevamoanche noi. Dopo il primoche abbiamo creato tantissimo ma non abbiamo sfruttatole occasioni create».E’ CAMBIATO TRA PRIMO E? – «Nelè cambiato il modo di giocare della Juve. Magari, dopo il primo, avendo tanta fiducia e pensando che stessimo giocando benissimo ci ha un po’ fatto male, nelabbiamo concesso troppo e non dovevamo.