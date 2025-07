AmbientePapa celebra prima Messa green

Il Vaticano si prepara a un momento storico: il Papa celebrerà la prima Messa "green" dedicata alla cura del Creato, un gesto simbolico e concreto per sensibilizzare sulla tutela ambientale. La cerimonia, intima e significativa, si terrà il 9 luglio a Castel Gandolfo, con un formulario appositamente ideato. Un passo importante verso un impegno più profondo per la salvaguardia del nostro pianeta, che ci invita a riflettere e agire insieme.

12.20 Sara il Papa in persona a celebrare la prima messa per il Creato, con il formulario appositamente composto e che oggi è stato presentato. La Missa "pro custodia creationis" sarà celebrata il 9 luglio a Castel Gandolresidenza papale estiva. Sarà una messa privata perché il Papa sarà in vacanza. Parteciperanno coloro che lavorano nel Borgo Laudato Si",ha detto il cardinal Czerny, a capo del Dicastero Sviluppo umano integrale. Lo studio del formulario -ha precisato- era stato avviato sotto il pontificato di Francesco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

