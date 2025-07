Temptation Island anticipazioni stasera su Canale 5 | primo falò di confronto in arrivo dopo solo due giorni

Stasera su Canale 5 torna Temptation Island, il celebre format che mette alla prova le emozioni e i sentimenti delle coppie. Con sette coppie pronte a sfidarsi, le anticipazioni promettono un inizio scoppiettante, con il primo falò di confronto già in vista dopo appena due giorni. Quali segreti verranno svelati e chi riuscirà a resistere? La risposta nelle prossime ore, ma una cosa è certa: questa edizione si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Stasera su Canale 5 prende il via una nuova edizione di Temptation Island con sette coppie. Una di loro rischia gi√† il primo fal√≤ di confronto dopo appena due giorni di permanenza nel villaggio. Sta per partire la nuova edizione di Temptation Island, il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto come sempre da Filippo Bisciglia, che torna stasera in prima serata su Canale 5 con un cast formato da sette coppie pronte a mettere alla prova il loro amore tra tentazioni e confronti. Sonia Mattalia chiede il fal√≤ di confronto gi√† dopo due giorni? Secondo le ultime anticipazioni raccolte da Dagospia, per√≤, le emozioni forti non tardano ad arrivare: una delle coppie, infatti, √® gi√† in crisi dopo appena due giorni dall'inizio del viaggio nei sentimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Temptation Island, anticipazioni stasera su Canale 5: primo fal√≤ di confronto in arrivo dopo solo due giorni

