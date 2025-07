Milan Allegri ‘prepara’ Milanello | test e raduno Ecco chi non ci sarà

Allegri si prepara a riprendere le redini del Milan con il consueto raduno di inizio stagione. Lunedì, i giocatori si riuniranno a Milanello per gli impegni ufficiali, tra test atletici e prime sessioni di allenamento. Tuttavia, alcune assenze importanti potrebbero influenzare i piani iniziali: scopriamo insieme chi non sarà presente e cosa aspettarci dalla nuova avventura rossonera.

