Un sandalo mille polemiche | Prada al centro del sandal scandal per un modello accusato di appropiazione culturale

Il mondo della moda si infiamma ancora una volta, questa volta con il "Sandal Scandal" di Prada. Il modello accusato di appropriazione culturale ha scatenato un vortice di polemiche e discussioni sui confini tra creatività e rispetto culturale. Durante la sfilata Primavera-Estate 2026 a Milano, i sandali richiamavano da vicino le tradizionali calzature indiane, facendo scalpore sui social. È il caso di chiedersi: quando l’ispirazione diventa appropriazione?

T utto è iniziato lo scorso 22 giugno 2025, quando durante la sfilata Prada Uomo Primavera Estate 2026 a Milano, alcuni modelli hanno sfilato con sandali in pelle che ricordavano da vicino i Kolhapuri chappal, calzature tradizionali indiane. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web indiano, dando il via a quello che in rete è stato subito ribattezzato come sandal scandal. Politici, artigiani e rappresentanti delle istituzioni hanno accusato Prada di appropriazione culturale, chiedendo un riconoscimento formale dell'ispirazione. E la Maison non ha fatto attendere la risposta.