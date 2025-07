Tragedia in Spagna | muore Djogo Jota calciatore e stella del Liverpool Si era sposato dieci giorni fa

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, stella portoghese del Liverpool, ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna, a soli 28 anni. La tragedia, avvenuta pochi giorni dopo il suo matrimonio, lascia senza parole milioni di fan e colleghi. In un attimo, la passione e il talento di Jota sono stati strappati via troppo presto. Il suo ricordo continuerĂ a vivere nel cuore di chi lo amava e dello sport che ha amato.

Tragedia in Spagna. Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora. Morto anche il fratello, pure lui calciatore professionista. La tragedia: la macchina ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto al chilometro 65 della A-52, nei pressi della regione di Zamora, nella provincia di Sanabria. Il giocatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava insieme al fratello AndrĂ©, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, provocando un incendio. Secondo i testimoni che hanno chiamato il 112, l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia in Spagna: muore Djogo Jota, calciatore e “stella” del Liverpool. Si era sposato dieci giorni fa

