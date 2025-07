Le conseguenze del caldo | Più stress e meno sonno ecco perché diventiamo aggressivi

L’ondata di caldo estivo può sembrare un alleato del buon umore, ma in realtà nasconde insidie nascoste. Secondo lo psichiatra Alfonso Troisi, il calore eccessivo può scatenare stress, insonnia e comportamenti aggressivi, invertendo i benefici stagionali. Scopriamo insieme come l’afa influisce sulla nostra mente e sul nostro corpo, e perché è essenziale imparare a gestire queste sfide per vivere l’estate con equilibrio e serenità.

Parlo lo psichiatra Alfonso Troisi: “In estate di solito migliora il tono dell’umore e l’attività fisica aumenta. Ma quando l’afa è eccessiva il corpo reagisce in modo contrario”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le conseguenze del caldo: “Più stress e meno sonno, ecco perché diventiamo aggressivi”

