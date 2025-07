Presidenza Ue ' faremo di tutto per adesione dell' Ucraina'

La Presidenza dell'UE si impegna con determinazione a sostenere l'Ucraina nel suo cammino verso l'adesione, riconoscendo l'importanza strategica e morale di includere il paese nella famiglia europea. In un vertice ad Aarhus, la premier danese Mette Frederiksen ha ribadito: “Faremo di tutto per aiutare l'Ucraina a diventare parte integrante dell'Unione”. Un segnale forte di solidarietà e determinazione che rafforza il nostro impegno verso un continente più unito e prospero.

"L'Ucraina appartiene all'Unione europea. È nell'interesse sia della Danimarca che dell'Europa. Pertanto, la Presidenza danese dell'Ue farà tutto il possibile per aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Ue". Lo ha dichiarato il Primo Ministro danese Mette Frederiksen che ad Aarhus ha organizzato un vertice con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo rafforzare l'Ucraina. E dobbiamo indebolire la Russia. La prima aumentando il sostegno militare", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presidenza Ue, 'faremo di tutto per adesione dell'Ucraina'

