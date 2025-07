Zaccheroni svela | Adriano? Ancora oggi non mi risponde l’ho ferito tanto Una volta si mise a piangere quando…

L'ex allenatore dell'Inter, Alberto Zaccheroni, rivela dettagli emozionanti e sorprendenti sul suo rapporto con Adriano, un talento che ha lasciato il segno nella storia del calcio italiano. Tra aneddoti commoventi e riflessioni sincere, Zaccheroni svela come abbia affrontato momenti difficili con l’attaccante brasiliano, ancora oggi insoluto. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro queste parole e come si è evoluto il legame tra i due.

L’ex allenatore dell’Inter, Alberto Zaccheroni, parla del suo rapporto con Adriano e svela un aneddoto sull’attaccante brasiliano. Intervenuto ai microfoni San Marino RTV, ospite al Premio Azeglio Vicini, l’ex allenatore dell’ Inter, Alberto Zaccheroni racconta un aneddoto sul suo rapporto con Adriano risalente alla stagione 20032004 della Serie A. PAROLE – « Per fortuna che aveva Adriano, però me la gestivo io. Me la gestivo io, ed è vero che ancora oggi non mi risponde. Non mi risponde perchĂ© io lo mandai a casa. Non gli permisi di svolgere l’allenamento. Io sapevo che la sera prima era andato e io gli dissi: premetto che non sono arrabbiato, sono solamente deluso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zaccheroni svela: «Adriano? Ancora oggi non mi risponde, l’ho ferito tanto. Una volta si mise a piangere quando…»

In questa notizia si parla di: zaccheroni - adriano - svela - risponde

Zaccheroni: “Adriano non mi risponde al telefono, l’ho ferito tanto. Mi disse: non lo faccio piĂą” - L'eco di un passato calcistico ricco di emozioni e incomprensioni si fa strada nel cuore di chi ha vissuto quegli anni.

“Tutti gli anni provo a chiamarlo, soprattutto quando compie gli anni, ma non mi risponde. L’ho proprio ferito, l’ho ferito tanto”. A distanza di anni Alberto Zaccheroni rivela cosa è accaduto tra lui e Adriano Vai su Facebook

Come sta Zaccheroni: l’allenatore migliora, sciolta la prognosi e fra 60 giorni la riabilitazione; Marotta resta di sasso davanti al telefono: Allegri non gli risponde; La moglie di Luiz Adriano: Minacciata perché ho sposato un nero.

Zaccheroni: “Adriano non mi parla più, l’ho ferito tanto. Lo feci piangere quando…” - Ospite al Premio Azeglio Vicini, l'ex allenatore dell'Inter Alberto Zaccheroni ha raccontato a San Marino RTV un aneddoto su Adriano ... Scrive fcinter1908.it

Zaccheroni: “Adriano non mi risponde al telefono, l’ho ferito tanto. Mi disse: non lo faccio più” - Alberto Zaccheroni ha raccontato un aneddoto su Adriano che ha avuto in squadra da allenatore quando ha guidato l'Inter nella stagione 2003/2004: "Tutti ... Come scrive fanpage.it