Borsa | l' Europa frena in attesa dei dati Usa debole Milano

Le borse europee chiudono la mattinata in territorio misto, con Milano in calo e Londra che prova a risalire. L’attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense tiene gli investitori sulle spine, mentre l’incertezza si fa sentire nel comparto bancario. Riusciranno le prossime cifre a dare una svolta? La risposta arriverà nel primo pomeriggio, quando il mercato si deciderà a svelare i suoi...

Si indeboliscono le Borse europee sul finire della mattinata con gli investitori che restano alla finestra in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano del primo pomeriggio. Londra sale dello 0,4%, Francoforte (+0,04%) e Parigi (-0,06%) sono poco mosse mentre Piazza Affari indossa la maglia nera (-0,35%) appesantita dall'andamento fiacco del comparto bancario. Il mercato si attende un indebolimento dell'occupazione americana e una frenata delle assunzioni, su cui si dovrebbero vedere i primi effetti delle politiche commerciali e sull'immigrazione del presidente Donald Trump. I numeri serviranno agli investitori anche per ragionare su nuovi possibili tagli dei tassi della Fed per stimolare l'economia.

