Calciomercato Bologna il fuoco dentro di Ciro Immobile e quell’obiettivo chiamato Nazionale L’operazione è vicina alla chiusura

Il calciomercato del Bologna infiamma i cuori dei tifosi, con il fuoco dentro di Ciro Immobile che brucia per un sogno chiamato Nazionale. L’operazione è ormai ai dettagli finali: secondo il Corriere dello Sport, il bomber si prepara a tornare in Serie A, portando entusiasmo e speranze nuove. La chiusura è vicina: cosa cambierà per il Bologna e per Immobile? Restate sintonizzati, perché il mercato non ha ancora detto tutto.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con l’operazione ormai ad un passo dalla chiusura per Ciro Immobile Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Bologna. L’operazione che riporta il bomber in Serie A è da considerarsi chiusa, dopo che nella mattinata di ieri i suoi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, il «fuoco dentro» di Ciro Immobile e quell’obiettivo chiamato Nazionale. L’operazione è vicina alla chiusura

