La poesia come resistenza contro la barbarie Testimonianze da Gaza

La poesia diventa un atto di ribellione e speranza, un modo per testimoniare la sofferenza di Gaza e resistere alla barbarie. "Testimonianze da Gaza", uscito con Fazi nel aprile scorso, dà voce a chi non ha più voce, come Heba Abu Nada e Refaat Alareer, tragicamente uccisi nel 2023. Acquistandolo, si compie un gesto concreto di solidarietà : 5 dei 12 euro del prezzo vengono donati per sostenere questa causa cruciale.

