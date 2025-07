IndyCar un lungo mese di luglio scatta da Mid-Ohio

Luglio si apre con un brio irresistibile per gli appassionati di IndyCar: da Mid-Ohio inizia un intenso mese di competizioni che plasmerà il destino della stagione 2025. Un calendario ricco di emozioni, con cinque eventi tra road course, ovali e circuito cittadino, tra cui il doppio appuntamento a Iowa e le sfide in Canada e California. Un mese decisivo che promette spettacolo, adrenalina e colpi di scena: non perderti nulla!

Scatta da Mid-Ohio un periodo cruciale per quanto riguarda la NTT IndyCar Series 2025. Inizia infatti un mese ricco di appuntamenti, un luglio che vedrà ben cinque competizioni in un mese con due road course, un ovale ed un circuito cittadino. La particolare pista di Lexington procederà infatti il doubleheader presso l’Iowa Speedway, la trasferta canadese tra i muretti di Toronto e la sfida in California presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca che nel 2024 aveva accolto la IndyCar prima del round nello Stato dell’Ohio. L’uomo da battere domenica sarà sicuramente Scott Dixon (2019, 2014, 2012, 2011, 2009, 2007), pluricampione di casa Ganassi che è sempre stato un riferimento in questo specifico impianto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IndyCar, un lungo mese di luglio scatta da Mid-Ohio

In questa notizia si parla di: indycar - mese - ohio - luglio

Ecco gli orari e programmi TV : - del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 - della quarta tappa del DTM, al Norisring - della 4 ore di Imola, terza tappa dell'ELMS - della Honda Indy200 in Mid-Ohio, decima tappa della Indycar Series Kevin Rossi, Conte Vai su Facebook

IndyCar, weekend ad alta tensione: domenica la Indy200 in Ohio su Sky; Sky Sport Motori Weekend | F1 Regno Unito Silverstone, ERC Italia Roma, Indycar 200 Mid-Ohio; IndyCar | Preview Honda Indy 200: info e orari di Mid-Ohio.

IndyCar, weekend ad alta tensione: domenica la Indy200 in Ohio su Sky - Cinque gare per un luglio senza respiro: in Ohio la IndyCar dà inizio ad un mese privo di pause, fondamentale per le sorti di un campionato fin qui controllato da Alex Palou. Segnala sport.sky.it

IndyCar | Mid-Ohio 200 2025 – Anteprima di Lexington: info ed orari televisivi - La stagione 2025 della NTT IndyCar Series prosegue in Ohio, per il decimo appuntamento stagionale. Secondo p300.it