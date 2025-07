Dall' horror estivo a L' Agente Segreto trionfatore a Cannes | le novità Filmclub Distribuzione

Dall’horror estivo all’agente segreto trionfatore a Cannes, Filmclub Distribuzione di Minerva Pictures si conferma protagonista nel panorama cinematografico. Con anticipazioni esclusive per il prossimo semestre e anteprime agli occhi degli appassionati, la nostra realtà si prepara a sorprendere ancora. Restate con noi: tra innovazioni e grandi successi, il futuro del cinema è più vicino che mai, e non vediamo l’ora di svelarvelo.

Si consolida la struttura di Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures, una realtà che ha presentato le sue novità al cinema per il prossimo semestre con anticipazioni per l'anno prossimo a Ciné giornate di cinema. Le vediamo insieme, in attesa del brasiliano L'agente segreto pluripremiato a Cannes.

Cannes 2025, da “O agente segreto” a “Die, My Love”: un cinema che vuole guardare alla sua genesi - Cannes 2025 rinnova il suo splendore, guardando alle radici del cinema. Dallo stile raffinato di "L’agente segreto" di Kleber Mendonça Filho a capolavori come "Die, My Love" di Lynne Ramsay, la selezione offre un equilibrio tra eccellenza, innovazione e proposte più delicate, confermando la Croisette come palcoscenico di una cinematografia in continua evoluzione.

