Caldo record a Colonia ecco come la città si prepara per le giornate più calde

Colonia si prepara a sfidare il caldo record con il progetto "Cooling Cologne", un'iniziativa innovativa per affrontare le temperature estreme. Dispositivi di nebulizzazione d'acqua sono stati installati in diverse zone della città , offrendo rinfresco ai cittadini e contribuendo a combattere le isole di calore più inquinate. Un esempio di come l'ingegno urbano possa trasformarsi in una vera oasi di frescura e benessere. La città si sta infatti preparando ad affrontare l'estate più calda di sempre, con soluzioni smart e sostenibili.

Si chiama "Cooling Cologne" ed è il progetto che permetterà agli abitanti della cittadina tedesca di resistere all'ondata di caldo che la sta interessando. In diverse aree di Colonia sono stati infatti disseminati dei tubi flessibili per l'irrorazione di acqua nebulizzata. In questo modo, oltre a garantire un po' di refrigerio ai cittadini, si spera di ridurre le isole di calore formatesi soprattutto nelle aree più inquinate.

