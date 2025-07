Famiglie pubblicano clip rapiti ' siamo morti che camminano'

In un video scioccante diffuso ad aprile, Maxim Herkin e Bar Kuperstein, ostaggi israeliani a Gaza, si rivolgono al mondo con parole cariche di disperazione e rabbia. La loro testimonianza, autorizzata dalle famiglie, ci ricorda la drammatica realtà di chi vive sospeso tra vita e morte, diventando veri e propri simboli di un conflitto che non dà tregua. La vicenda solleva domande su libertà , umanità e speranza in tempi di crisi.

Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza Maxim Herkin e Bar Kuperstein hanno autorizzato la pubblicazione di un video di propaganda di Hamas diffuso ad aprile. Nel filmato, i due sono seduti con la schiena contro il muro. Herkin, con la mano fasciata, afferma che sono "morti che camminano", riporta il Times of Israel. "Non ci sentiamo esseri umani", aggiunge il rapito. L'estratto fa parte di un video più ampio pubblicato dal Forum delle famiglie che chiede un accordo di cessate il fuoco globale anziché un altro ciclo di rilasci parziali e scaglionati degli ostaggi. Il filmato di 44 secondi ha estratti da diversi video di Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglie pubblicano clip rapiti, 'siamo morti che camminano'

