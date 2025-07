San Godenzo donna trovata morta su sentiero | accanto al corpo di Franka Ludwig un sasso insanguinato

Un tragico enigma avvolge San Godenzo, dove il corpo senza vita di Franka Ludwig, 52 anni, è stato rinvenuto ieri su un sentiero immerso nel verde toscano. Accanto a lei, un sasso insanguinato solleva sospetti e pone numerosi interrogativi agli inquirenti della Procura di Firenze, che stanno portando avanti le indagini per fare piena luce su un possibile omicidio. La comunità attende risposte e giustizia, sperando di scoprire cosa si cela dietro questa drammatica tragedia.

Vanno avanti le indagini per omicidio degli inquirenti della Procura di Firenze su Franka Ludwig, la donna di 52 anni ritrovata morta ieri, 2 luglio 2025, nella zona boschiva di San Godenzo in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - San Godenzo, donna trovata morta su sentiero: accanto al corpo di Franka Ludwig un sasso insanguinato

In questa notizia si parla di: godenzo - donna - morta - franka

Firenze: donna trovata morta lungo un sentiero a San Godenzo. Indagini in corso - Un altro enigma scuote la tranquillità di San Godenzo, in provincia di Firenze, dove stamattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna lungo un sentiero che conduce verso il Monte Falterona.

Il sasso insanguinato, l'ipotesi dell'omicidio: donna trovata morta, giallo nel bosco di San Godenzo; Trovata morta nel bosco di San Godenzo: chi era Franka Ludwig e tutti i dubbi del giallo in provincia di Firenze; Trovata morta nei boschi di San Godenzo, si indaga per omicidio: Franka Ludwig in compagnia di una coppia.

Trovata morta nei boschi di San Godenzo, si indaga per omicidio: “Franka Ludwig in compagnia di una coppia” - Si chiamava Franka Ludwig la 52enne trovata morta nei boschi di San Godenzo, nei pressi di Firenze. Si legge su fanpage.it

San Godenzo, donna trovata morta su sentiero: accanto al corpo di Franka Ludwig un sasso insanguinato - Vanno avanti le indagini per omicidio degli inquirenti della Procura di Firenze su Franka Ludwig, la donna di 52 anni ritrovata morta ieri, 2 luglio 2025, nella zona boschiva di San Godenzo in provinc ... Lo riporta firenzepost.it