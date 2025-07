Il Nibbio vince il Globo d' oro 2025 come Miglior Film e Miglior Attore tutti i premiati

Il Nibbio trionfa ai Globi d'Oro 2025, conquistando i premi più ambiti: miglior film e miglior attore, con Claudio Santamaria straordinario interpretando Nicola Calipari. La pellicola, che racconta la drammatica vicenda di Calipari e del rapimento di Giuliana Sgrena, ha catturato il pubblico e la critica, dimostrando ancora una volta il potere emozionale del cinema italiano. Un risultato che consacra questa produzione come uno dei capolavori dell’anno, segnando una nuova pietra miliare nel panorama cinematografico.

Claudio Santamaria premiato per l'interpretazione di Nicola Calipari nel film diretto da Alessandro Tonda, a U.S. Palmese dei Manetti Bros. il premio per la miglior commedia, a Pupi Avati il premio alla carriera. Il Nibbio, la pellicola su Nicola Calipari e il rapimento di Giuliana Sgrena, ha conquistato due premi alla 65esima edizione dei Globi d'oro 2025, assegnati dalla Associazione della Stampa estera in Italia, portandosi a casa i riconoscimenti come miglior film e miglior attore, premio andato a Claudio Santamaria. Queste le motivazioni: "Portare sul grande schermo vicende scritte dalla vita reale non è mai un compito facile e lo è ancora meno quando appartengono al passato recente e sono rimaste impresse nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it