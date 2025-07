Tessere comprate coi soldi del circolo e iscritti albanesi la guerra fratricida nel Pd di Pisa

Il congresso del PD di Pisa si trasforma in un campo di battaglia, tra tessere acquistate e tensioni interne alimentate da operai albanesi iscritti. La situazione, bloccata dal segretario regionale Emiliano Fossi dopo scandali e ambizioni politiche, rivela le fragilità di un sistema in crisi. Una vicenda che rischia di compromettere l’immagine del partito e di mettere in discussione i valori di democraticità e trasparenza.

Tessere comprate e guerre fratricide interne alla sezione locale del Partito democratico, schierando in campo eserciti di operai albanesi iscritti. Il congresso dem di Pisa è stato bloccato dal segretario regionale Emiliano Fossi dopo l’emergere di una serie di scandali che hanno coinvolto diversi candidati all’assemblea regionale. Alla base di tutto, come scrive Il Fatto Quotidiano, ci sarebbero le ambizioni di Antonio Mazzeo, vicepresidente dell’assemblea, che starebbe tentando di ottenere una deroga per farsi eleggere a un terzo mandato. La sfida interna al congresso dem di Pisa. A dare origine ai vari approfondimenti è un semplice esposto di un costituzionalista, Stefano Ceccanti, iscritto proprio nella cittadina della torre pendente. 🔗 Leggi su Open.online

