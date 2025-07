' Capi di Stato in fuga' John Cena | La commedia action è il linguaggio del mondo

Immaginate un elicottero militare che solca la Queen's Walk, con il Tamigi e il Tower Bridge come sfondo: un tocco di adrenalina che anticipa l'uscita di "Capi di Stato in fuga", la commedia action disponibile su Prime Video dal 2 luglio. Un'idea originale per coinvolgere il pubblico e portarlo nel cuore dell'azione, mentre regista e star svelano i segreti di questa avventura esplosiva con John Cena e Priyanka Chopra Jonas.

Cosa ci fa un elicottero militare lungo la Queen's Walk, la passeggiata pedonale che costeggia il Tamigi? L'idea è venuta a Prime Video per accompagnare l'uscita di 'Capi di Stato in fuga', commedia action dal 2 luglio sulla piattaforma. Alle spalle il Tower Bridge e in una struttura vetrata il regista Ilya Naishuller e gli interpreti John Cena e Priyanka Chopra Jonas a parlare del film. La storia vede protagonisti il primo ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il presidente degli Stati Uniti, l'ex stella del cinema Will Derringer (Cena). Il loro rapporto non è propriamente idilliaco e la rivalità che scorre tra i due rischia di mettere a repentaglio la “relazione speciale” tra i loro Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Capi di Stato in fuga', John Cena: “La commedia action è il linguaggio del mondo”

