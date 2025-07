So che ti prenderai cura di me il libro di Michele Miano

Nel cuore di Milano, Guido Miano Editore presenta "So che ti prenderai cura di me", un'intensa raccolta di poesie e appunti di Michele Miano. Dopo un decennio di silenzio, l'autore dedica questo lavoro al padre Guido, scomparso nel 2022, offrendo un viaggio emozionante tra ricordi, riflessioni e un profondo dialogo interiore. Un'opera toccante che invita il lettore a scoprire il valore dei legami familiari e della memoria.

MILANO – Guido Miano Editore presenta So che ti prenderai cura di me, ultimo volume di poesie e appunti di Michele Miano, che dopo dieci anni di ‘silenzio letterario’ dedica questo ultimo lavoro alla figura del padre Guido, scomparso nel 2022. Si tratta di un compendio di poesie, riflessioni, appunti, ricordi e una sorta di soliloquio con il genitore. Michele Miano, consulente legale, coltiva da sempre la passione per l’editoria ed è già coeditore dell’omonima casa editrice insieme al fratello Carmelo e la madre Elena. In questo volume ripercorre alcune tappe della sua vita e quella della sua famiglia che da due generazioni si dedica all’editoria letteraria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “So che ti prenderai cura di me”, il libro di Michele Miano

