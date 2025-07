Incendi a Creta 5mila turisti in fuga dagli hotel

Fiamme sulla costa sudorientale dell'isola. In azione circa 230 pompieri, supportati da 10 aerei antincendio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incendi a Creta, 5mila turisti in fuga dagli hotel

In questa notizia si parla di: incendi - creta - 5mila - turisti

Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme - Le fiamme stanno divorando Creta, una delle perle più preziose della Grecia, mettendo in allerta l’intera isola.

Grecia, incendi devastano Creta: evacuate 5mila persone, turisti in fuga e case in fiamme; Caldo record, 102 morti da sabato in Spagna. Grosso incendio a Creta, evacuati 5mila turisti; Incendio a Creta: fuga nella notte di residenti e turisti, circa 5 mila persone evacuate.

Vasti incendi a ovest Creta, turisti e residenti evacuati - Il vasto incendio che infuria da ieri pomeriggio a Lasithi, all'estremità orientale dell'isola di Creta, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare centinaia di residenti e visitatori nell'area di Las ... Lo riporta msn.com

Incendi a Creta, turisti in fuga dagli hotel - Da ieri pomeriggio uincendio di grosse dimensioni divampa sull'isola greca di Creta, sulla costa sudorientale, in un bosco vicino a hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. Da msn.com