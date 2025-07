Troppo caldo in autostrada cede l’asfalto sulla A4 | chiusi e poi riaperti i caselli di Verona Est e Verona Sud

Il caldo torrido che imperversa sull’Italia sta causando disagi significativi sulle autostrade, tra cui la A4 dove si sono verificati cedimenti dell’asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22. La sicurezza e la viabilità sono state messe a dura prova, con i caselli di Verona Est e Verona Sud temporaneamente chiusi e poi riaperti. Una situazione che sottolinea ancora una volta l’impatto estremo del clima sulle infrastrutture.

Il caldo estremo che negli ultimi giorni ha colpito tutta Italia continua a giocare brutti scherzi. Le alte temperature, rese ancora più bollenti dal via-vai di automobili, ha causato il cedimento dell’asfalto nel tratto dell’autostrada A4 tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano. Chiusi in mattinata (e riaperti solo in questi minuti) anche i caselli di Verona Sud e Verona Est. I danni all’asfalto. Da quanto si apprende, la chiusura si è resa necessaria dalla formazione di «ormaie», deformazioni longitudinali della strada che potrebbero essere definite crepe, sulla superficie dell’asfalto da poco rifatto. 🔗 Leggi su Open.online