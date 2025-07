Svizzera-Islanda femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio femminile, non puoi perdere la sfida tra Svizzera e Islanda allo Stadion Wankdorf di Berna. Scopri orario, dove guardare il match e le probabili formazioni di questa entusiasmante partita valida per gli Europei femminili 2025, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Continua a leggere per essere sempre aggiornato su tutto!

Allo Stadion Wankdorf va in scena la sfida tra Svizzera-Islanda femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più interessanti della seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Svizzera-Islanda femminile. Le probabili formazioni SVIZZERA (3-5-2): Herzog; Calligaris, Stierli, Buhler; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Svizzera-Islanda femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Svizzera-Islanda femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - Preparati a vivere un emozionante scontro di calcio femminile! Allo Stadion Wankdorf di Berna, la Svizzera affronta l’Islanda in una partita imperdibile della fase a gironi degli Europei 2025.

Reduce da un soddisfacente secondo posto nel gruppo A4 di Nations League, la Nazionale femminile di calcio si presenta agli Europei in Svizzera con l'intenzione di riscattare l'eliminazione patita già ai gironi non solo nella precedente

