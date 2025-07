Armi Usa per Kiev bloccate in polonia Si lavora a una telefonata tra Trump e Zelensky

Le armi destinate a Kiev, tra cui i Patriot e missili di precisione, sono attualmente ferme in Polonia a causa di un blocco. Mentre si prepara una telefonata tra Trump e Zelensky per chiarire la situazione, i combattimenti si intensificano con attacchi russi che colpiscono Poltava e Odessa, causando anche la morte di un generale russo. Uno scenario di tensione che potrebbe segnare un punto di svolta nel conflitto in Ucraina.

“L’invio di armi a Kiev? Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica”: la “svolta” di Merz in Germania per ora è per meno trasparenza - Il governo tedesco ha deciso di limitare la trasparenza riguardo alle forniture di armi all'Ucraina, una mossa che solleva interrogativi e preoccupazioni.

#Kiev sotto choc dopo l'annuncio degli #Usa di voler interrompere la fornitura di armi. Il consigliere Podolyak "Le armi arrivano ancora, interrompere la fornitura di sistemi antimissile, sarebbe disumano". #Mosca esulta "La fine del conflitto è più vicina". Vai su Facebook

Ecco perché lo stop Usa alle armi per Kiev frantuma lo scudo contro i missili di Putin - La decisione di Trump arriva nel momento peggiore con l’Ucraina che è sotto la pressione dell’offensiva russa. Scrive repubblica.it