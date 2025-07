285mila docenti e ATA precari Uil Scuola | Una scuola precaria rende un paese precario è emergenza sociale

La situazione del precariato scolastico in Italia è ormai un’emergenza sociale, con oltre 285mila contratti di supplenza nel 2023/24, come riportato dal Ministero dell’Istruzione. Giuseppe D’Aprile, Segretario generale della Uil Scuola Rua, sottolinea che una scuola precaria riflette direttamente sulla stabilità e sul futuro del nostro paese. È urgente intervenire per garantire un’istruzione di qualità e una società più solida, perché il cambiamento parte dalla formazione.

“Sono numeri allarmanti quelli diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul precariato scolastico nell’anno 202324”. A evidenziarlo è Giuseppe D’Aprile, Segretario generale della Uil Scuola Rua: “i contratti di supplenza sottoscritti - tra docenti e personale Ata - hanno raggiunto quota 285 mila. Siamo di fronte a un’emergenza sociale”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - docenti - 285mila - precari

Taglio cuneo fiscale, come cambia lo stipendio per docenti e ATA? Le novità su bonus e detrazioni. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 19 maggio alle 14:30 - Scopri come il taglio del cuneo fiscale influenzerà gli stipendi di docenti e ATA. Partecipa al nostro Question Time con Sciandrone della Uil Scuola Rua, in diretta lunedì 19 maggio alle 14:30 su Orizzonte Scuola Tv, Facebook e YouTube.

Precari Pa, su 301mila totali 285mila sono docenti e Ata: nella sanità sono solo 869. Il Rapporto Aran - PDF; Precari, è boom fra docenti e ATA: 285 mila, la maggiore fetta della PA. Scende il numero di personale di ruolo. I dati Aran.

Scuola, Pacifico (ANIEF): “Bene i corsi INDIRE per il sostegno, ma ora stabilizzare tutti i docenti precari” - it a Marcello Pacifico, presidente di ANIEF: "Corsi INDIRE per il sostegno? Da fanpage.it

Scuola: cercasi 35mila docenti di sostegno - Al via i nuovi percorsi di formazione per docenti di sostegno: prove preselettive dal 15 al 18 luglio per oltre 35mila posti disponibili nelle scuole. Scrive msn.com