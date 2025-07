Spagna muore in un incidente il calciatore Diogo Jota | si era sposato solo 10 giorni fa

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un tragico incidente in Spagna, a soli 10 giorni dal suo matrimonio. La notizia ha colpito profondamente fan e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie e tra gli appassionati di sport. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile, ricordiamolo sempre per la passione e l’entusiasmo che ha saputo trasmettere sul campo.

Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, √® morto nella notte tra mercoled√¨ e gioved√¨, vittima di un incidente d'auto mentre si trovava in vacanza in Spagna. Insieme a lui ha perso la vita anche il fratello, Andr√©, calciatore del Penafiel, una squadra di seconda divisione del Portogallo. Diogo Jota si era sposato il 22 giugno, lascia la moglie, Rute Cardoso, e tre figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, muore in un incidente il calciatore Diogo Jota: si era sposato solo 10 giorni fa

