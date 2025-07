Bancarotta 4 imprenditori del settore legname interdetti per un anno

Nel cuore di Castiglione del Lago, quattro imprenditori del settore legname si trovano ora sotto interdittiva per un anno, un provvedimento che scuote il mondo dell’imprenditoria locale. La notizia apre uno squarcio su questioni di legalità e trasparenza in un comparto strategico per l’economia della zona. Ma cosa ci riserva il futuro per queste aziende e per l’intera comunità? Scopriamolo insieme.

Castiglione del Lago, 3 luglio 2025 - Su di loro adesso grava l'interdittiva della Procura di Perugia a esercitare uffici direttivi in qualsiasi azienda per i prossimi dieci mesi. Si tratta di quattro imprenditori di Castiglione del Lago tutti appartenenti alla stessa famiglia e titolari di aziende del comparto del legname. Il provvedimento è scaturito nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Perugia su un gruppo già fallito e quindi in liquidazione giudiziale i cui titolari avrebbero proceduto alla formula dell’affitto dell’azienda a società create ad hoc e a loro stessi riconducibili, ma di fatto “scatole vuote”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bancarotta, 4 imprenditori del settore legname interdetti per un anno

